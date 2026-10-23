Tientallen kerken melden zich aan voor opvang statushouders

Tientallen kerken in Nederland hebben zich inmiddels aangesloten bij een initiatief om statushouders tijdelijk op te vangen. Hierdoor kunnen meer dan honderd erkende vluchtelingen het asielzoekerscentrum verlaten. Dat meldt het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers (INLIA), dat Actie Onderdak mede heeft opgezet.

Volgens INLIA-directeur John van Tilburg zijn twintig kerken momenteel bezig om de opvang te realiseren. Ze leggen vloerbedekking, plaatsen bedden en controleren het sanitair, maar hebben al besloten dat de statushouders er komen. Veertig andere kerken hebben zich gemeld en overwegen ook mee te doen. "En de aanmeldingen blijven binnenkomen", aldus Actie Onderdak.

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Druk verminderen

Het is de bedoeling dat de statushouders worden opgevangen in de plaats waar ze toch al een huis moeten krijgen. "Dit zijn je nieuwe buren. Als je ze helpt met een zachte landing in de samenleving, heeft iedereen daar baat bij. De statushouders zelf, maar ook de samenleving", zegt Van Tilborg.

In de asielzoekerscentra zitten noodgedwongen duizenden statushouders. Als zij kunnen verhuizen, komt hun plek vrij voor nieuwe asielzoekers. Dat moet helpen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen.

'Een fantastische stap'

Actie Onderdak is mede opgezet door de Raad van Kerken in Nederland. Daarvan zijn onder meer de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) lid. De Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), geen lid van de raad, heeft zich ook aangesloten bij de actie. Van Tilborg noemt dat "een fantastische stap. Er was ongemak en onbehagen wanneer je mensen voor de poort ziet liggen, kinderen onvoldoende veilig zijn en er strubbelingen in gemeenten zijn, met her en der rellen als een plaats een opvang moet creëren."