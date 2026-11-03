Twee asielzoekers mogen worden teruggestuurd naar Italië, oordeelt rechtbank

Twee asielzoekers mogen van de rechtbank in Haarlem worden teruggestuurd naar Italië. De twee kwamen via dat land de Europese Unie binnen en hadden daar volgens de regels asiel moeten aanvragen. De uitspraak van dinsdag staat haaks op eerdere uitspraken van andere rechters, die terugkeer naar Italië juist verboden.

Volgens die eerdere uitspraken waren de opvangomstandigheden in Italië onvoldoende en zouden de grondrechten van asielzoekers daardoor worden geschonden.

De rechtbank in Haarlem oordeelt nu anders. Volgens de rechter hebben de twee asielzoekers niet aangetoond dat hun grondrechten bij terugkeer worden geschonden.

Terugsturen lag jarenlang stil

Sinds 2003 geldt binnen de EU de regel dat asielzoekers hun aanvraag in principe moeten indienen in het land waar ze de Europese Unie binnenkomen. Veel vluchtelingen bereiken Europa via het Italiaanse eiland Lampedusa.

In 2022 kwam het terugsturen van asielzoekers naar Italië echter stil te liggen. De Italiaanse regering wilde geen mensen meer overnemen vanwege grote problemen met de opvang.

Met de nieuwe Europese asiel- en migratieafspraken was het de bedoeling dat het terugsturen van asielzoekers naar het land van aankomst weer mogelijk zou worden.