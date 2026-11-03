OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee asielzoekers mogen worden teruggestuurd naar Italië, oordeelt rechtbank

Twee asielzoekers mogen worden teruggestuurd naar Italië, oordeelt rechtbank

Rechtszaak

Vandaag, 17:02

Link gekopieerd

Twee asielzoekers mogen van de rechtbank in Haarlem worden teruggestuurd naar Italië. De twee kwamen via dat land de Europese Unie binnen en hadden daar volgens de regels asiel moeten aanvragen. De uitspraak van dinsdag staat haaks op eerdere uitspraken van andere rechters, die terugkeer naar Italië juist verboden.

Volgens die eerdere uitspraken waren de opvangomstandigheden in Italië onvoldoende en zouden de grondrechten van asielzoekers daardoor worden geschonden.

De rechtbank in Haarlem oordeelt nu anders. Volgens de rechter hebben de twee asielzoekers niet aangetoond dat hun grondrechten bij terugkeer worden geschonden.

Terugsturen lag jarenlang stil

Sinds 2003 geldt binnen de EU de regel dat asielzoekers hun aanvraag in principe moeten indienen in het land waar ze de Europese Unie binnenkomen. Veel vluchtelingen bereiken Europa via het Italiaanse eiland Lampedusa.

In 2022 kwam het terugsturen van asielzoekers naar Italië echter stil te liggen. De Italiaanse regering wilde geen mensen meer overnemen vanwege grote problemen met de opvang.

Met de nieuwe Europese asiel- en migratieafspraken was het de bedoeling dat het terugsturen van asielzoekers naar het land van aankomst weer mogelijk zou worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.