Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NS rijdt morgen grotendeels weer volgens de normale dienstregeling

NS rijdt morgen grotendeels weer volgens de normale dienstregeling

Beleid

Vandaag, 15:54

Link gekopieerd

De NS gaat dinsdag grotendeels weer de reguliere dienstregeling rijden. De vervoerder kampte sinds begin januari met grote problemen door sneeuw en bevroren wissels. Anderhalve week lang konden treinen daardoor niet het normale rooster rijden.

Op dinsdag 6 januari werd na meerdere dagen van ontregeling en uitval voor het eerst een geplande, afgeschaalde dienstregeling gehanteerd. De NS noemt dit de winterdienstregeling, waarbij per traject twee tot maximaal vier treinen per uur rijden.

Achterstand herstelwerkzaamheden

Sinds maandag dooit het en dus verwacht NS "nagenoeg alle treinen te kunnen rijden". Maar er zijn nog wel minder treinen beschikbaar. Herstelwerkzaamheden hebben achterstand opgelopen, omdat treinen door het winterse weer niet bij de werkplaatsen kwamen, legt NS uit. Sommige trajecten moeten het dinsdag en de rest van de week nog doen met minder treinen. Daar kunnen de ritten drukker zijn. Het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren, blijft voorlopig nog van kracht.

Er reden geen treinen door het weer, al gooide ook een IT-storing roet in het eten:

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing
1:46

Geen NS-treinverkeer mogelijk door winterweer en IT-storing

Door ANP

Lees ook

NS rijdt ook maandag met aangepaste dienstregeling om winterweer
NS rijdt ook maandag met aangepaste dienstregeling om winterweer
Code oranje voor komende nacht in groot deel van het land door ijzel
Code oranje voor komende nacht in groot deel van het land door ijzel
Laatste ijskoude winterdag: gevoelstemperatuur onder de -15 graden
Laatste ijskoude winterdag: gevoelstemperatuur onder de -15 graden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.