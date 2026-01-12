NS rijdt morgen grotendeels weer volgens de normale dienstregeling

De NS gaat dinsdag grotendeels weer de reguliere dienstregeling rijden. De vervoerder kampte sinds begin januari met grote problemen door sneeuw en bevroren wissels. Anderhalve week lang konden treinen daardoor niet het normale rooster rijden.

Op dinsdag 6 januari werd na meerdere dagen van ontregeling en uitval voor het eerst een geplande, afgeschaalde dienstregeling gehanteerd. De NS noemt dit de winterdienstregeling, waarbij per traject twee tot maximaal vier treinen per uur rijden.

Achterstand herstelwerkzaamheden

Sinds maandag dooit het en dus verwacht NS "nagenoeg alle treinen te kunnen rijden". Maar er zijn nog wel minder treinen beschikbaar. Herstelwerkzaamheden hebben achterstand opgelopen, omdat treinen door het winterse weer niet bij de werkplaatsen kwamen, legt NS uit. Sommige trajecten moeten het dinsdag en de rest van de week nog doen met minder treinen. Daar kunnen de ritten drukker zijn. Het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren, blijft voorlopig nog van kracht.

Er reden geen treinen door het weer, al gooide ook een IT-storing roet in het eten: