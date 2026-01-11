Volg Hart van Nederland
NS rijdt ook maandag met aangepaste dienstregeling om winterweer

Reizen

Vandaag, 14:20

De NS blijft ook maandag nog met een aangepaste dienstregeling en minder treinen rijden als gevolg van het winterweer, met name in het oosten van het land. "Sommige reizigers moeten vaker overstappen en zijn langer onderweg. Ook kunnen treinen drukker zijn dan reizigers gewend zijn", meldt de NS.

In de nacht van zondag op maandag is er kans op ijzel en rijp op de bovenleiding. Daar kan het treinverkeer in de ochtendspits hinder van ondervinden, waarschuwt de NS.

Het spoorbedrijf verwacht dinsdag weer "zoveel mogelijk" de reguliere dienstregeling te kunnen rijden.

Dinsdag waren er gestrande reizigers bij Utrecht Centraal. Er reden namelijk geen NS-treinen door winterweer en IT-storing:

1:57

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

