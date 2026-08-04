Europa wil na Ceuta sociale media inzetten om grote migratiestroom eerder te signaleren

De Europese Unie wil signalen op sociale media beter gaan volgen om een massale toestroom van migranten eerder te herkennen. Dat zei asielminister Bart van den Brink dinsdag na overleg met zijn Europese collega's. De nieuwe aanpak volgt op de grote migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij volgens de Spaanse autoriteiten 75 mensen om het leven kwamen.

Volgens Van den Brink gaan Frontex en Europol werken aan een systeem waarmee signalen op sociale media inzichtelijk worden voor de lidstaten. De minister noemt de gebeurtenissen in Ceuta een voorbeeld van waarom de bewaking van de Europese buitengrenzen verder moet worden verbeterd.

"Als je ervoor zorgt dat mensen weten dat ze geen kans op asiel krijgen en worden uitgezet, dan zorgt dat ervoor dat mensen niet meer komen", aldus Van den Brink. Mensen die Ceuta probeerden binnen te komen hebben verteld dat zij via sociale media hadden gehoord of gelezen dat Spanje de regels voor het aanvragen van een verblijfsvergunning zou hebben aangepast. Die misinformatie werd gebruikt om tienduizenden mensen ertoe aan te zetten een kans te wagen.

De Marokkaans-Nederlandse Samira was op vakantie in Ceuta toen tienduizenden mensen de exclave probeerden binnen te komen. In bovenstaande video vertelt zij haar verhaal.

Steun voor Spanje

Van den Brink noemt het overleg met zijn Europese collega's constructief. Volgens hem was er brede steun voor Spanje. Over de oorzaak van de massale toestroom wilde hij nog geen conclusies trekken. Een mogelijke rol van Marokko of mensensmokkelaars moet volgens de minister nog worden onderzocht.

Volgens de Spaanse autoriteiten bereikten vorige week ongeveer 72.000 mensen Ceuta, veel van hen zwemmend vanuit Marokko. Ongeveer 70.000 migranten zijn inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse regering kwamen er in en rondom Ceuta 75 mensen om het leven om de exclave te bereiken.

Zorgen in Nederland

De minister zegt de zorgen te begrijpen die in Nederland ontstonden over een mogelijke doorreis van migranten binnen het Schengengebied. "Ik snap alle zorgen van mensen die zien dat een buitengrens van Europa niet functioneerde, gelukkig zien we dat er flink actie is genomen door Spanje."