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Premier Jetten reageert op vluchtelingenstroom bij Ceuta

Premier Jetten reageert op vluchtelingenstroom bij Ceuta

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 15:56

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Minister-President Rob Jetten heeft via X van zich laten horen met betrekking tot de massale vluchtelingenstroom die de Spaanse exclave Ceuta wist te bereiken de afgelopen dagen. Jetten zegt dat de beelden grote indruk maken. Verder geeft hij aan dat het goed is om te zien dat Spanje en Marokko zich inspannen om de ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Tevens doet de minister-president, samen met de leiders van 21 andere Europese staten, een oproep aan de Europese Raad om de migratieministers van de EU-landen bijeen te roepen om deze crisis te bespreken.

Massale instroom vluchtelingen Ceuta

Afgelopen dagen ontstond er een stormloop op de Spaanse exclave Ceuta, dat tegen het uiterste noorden van Marokko aanligt. Tienduizenden vluchtelingen drongen via Marokko de exclave binnen, hopend op asiel in EU-land Spanje of om op doorreis te gaan naar noordelijker gelegen Europese landen. Veel vluchtelingen probeerden om via het water de hekken te omzeilen en zo Ceuta binnen te zwemmen.

Ceuta, is binnen 24 uur overspoeld met migranten. Tienduizenden zijn er binnengedrongen. Ondertussen schrikken Marokkaanse Nederlanders - zoals Samira - die daar op vakantie zijn zich rot:

Samira schrikt zich rot door enorme migrantenstroom richting Spaanse enclave
2:12

Samira schrikt zich rot door enorme migrantenstroom richting Spaanse enclave

Bij de stormloop kwamen ook tientallen mensen om het leven. Inmiddels zijn tienduizenden vluchtelingen ook weer teruggekeerd naar Marokko, onder begeleiding van Spaanse soldaten.

Door Redactie Hart van Nederland

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