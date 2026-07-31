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Marokkanen overspoelen Spaanse exclave, Samira schrikt van wat ze ziet

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 21:38

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Ineens was daar een gigantische migrantenstroom vanuit Marokko richting Spanje. Een exclave van het Zuid-Europese land in Marokko, Ceuta, is binnen 24 uur overspoeld. Tienduizenden zijn er binnengedrongen. Ondertussen schrikken Marokkaanse Nederlanders - zoals Samira - die daar op vakantie zijn zich rot.

Er zijn namelijk al tientallen doden bij de stormloop gevallen. Inmiddels zijn 48.000 Marokkanen alweer terug in land van herkomst maar het blijft een bizarre situatie, weet ook Samira. Met de mensen die echt op de vlucht zijn heeft ze het te doen. Toen ze onderweg was naar een feestelijk concert met haar familie, zag ze de ene na de andere migrant langs haar auto rennen, op weg naar de exclave. In sommige gevallen zag ze zeer ernstige dingen gebeuren. "Hartverscheurend", zegt ze daar dan ook over.

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In andere Europese landen trekken politici luidkeels aan de bel, want ze vrezen een enorme asielstroom. Zo ook in ons land. VVD'er Ulysse Elian noemt de situatie "volstrekt onacceptabel" en heeft vragen gesteld aan het kabinet. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met zijn Spaanse en Marokkaanse collega's.

Je ziet het complete verhaal in de video bovenaan deze pagina.

Door Daniël Bom

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