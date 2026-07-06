OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minister roept tien gemeenten op het matje om spreidingswet

Beleid

Vandaag, 19:27

Link gekopieerd

Tien gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland.

Minister Bart van den Brink heeft deze gemeenten al eerder een brief gestuurd omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet, maar kreeg nul op het rekest. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet.

Ben je benieuwd wat er achter de schermen gebeurt bij een asielopvang? In de bovenstaande video ontdek je hoe het eraan toegaat bij de noodopvang in Loosdrecht.

Honderd gemeenten

De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.

Er zijn volgens Van den Brink zo'n honderd gemeenten die niet aan hun wettelijke taak voldoen. Na deze tien verwacht de minister dat er meer gemeenten langs zullen moeten komen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Door ANP

Lees ook

Politie verdedigt optreden tegen zwangere vrouw in azc Zeist
Politie verdedigt optreden tegen zwangere vrouw in azc Zeist
COA sluit asielopvang in Apeldoorn voorlopig vanwege vondst asbest
COA sluit asielopvang in Apeldoorn voorlopig vanwege vondst asbest
Binnenkijken bij de belaagde noodopvanglocatie in Loosdrecht
Binnenkijken bij de belaagde noodopvanglocatie in Loosdrecht
Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum
Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.