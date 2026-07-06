Minister roept tien gemeenten op het matje om spreidingswet

Tien gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland.

Minister Bart van den Brink heeft deze gemeenten al eerder een brief gestuurd omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet, maar kreeg nul op het rekest. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet.

Ben je benieuwd wat er achter de schermen gebeurt bij een asielopvang? In de bovenstaande video ontdek je hoe het eraan toegaat bij de noodopvang in Loosdrecht.

Honderd gemeenten

De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.

Er zijn volgens Van den Brink zo'n honderd gemeenten die niet aan hun wettelijke taak voldoen. Na deze tien verwacht de minister dat er meer gemeenten langs zullen moeten komen.