Esmah Lahlah (PRO) neemt afscheid van Tweede Kamer, wordt wethouder Amsterdam

Esmah Lahlah verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Dat heeft het Kamerlid van Progressief Nederland (PRO, voorheen GroenLinks-PvdA) bekendgemaakt op Instagram. "Ik kies voor Amsterdam. Ik kies voor lokaal bestuur."

Lahlah maakte in 2023 de overstap van de Tilburgse gemeentepolitiek - zij was ook daar wethouder - naar de Tweede Kamer. Zij was namens haar partij woordvoerder op het gebied van onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid.

"De afgelopen jaren in Den Haag waren bijzonder, intens en leerzaam", schrijft de 46-jarige Lahlah op Instagram. Zij noemt de Tweede Kamer "een plek waar hard gewerkt wordt aan de toekomst van het land". Zelf meent ze evenwel beter op haar plaats te zijn "in buurten, op scholen en op de plekken waar politieke keuzes direct voelbaar zijn in het dagelijks leven van mensen".

Gemeentepolitiek

Lahlah solliciteerde afgelopen jaar tevergeefs naar burgemeestersposten in Tilburg en Delft. Ook toen liet ze al doorschemeren dat ze zich eigenlijk meer thuisvoelde in de gemeentepolitiek. Zij schrijft dan ook dat die stap voor haar "vanzelfsprekend" voelt.

"Amsterdam is een stad die laat zien dat vrijheid, solidariteit en diversiteit sterker zijn dan cynisme en verdeeldheid", zegt Lahlah over haar nieuwe werkomgeving.