Esmah Lahlah (GL-PvdA) solliciteerde ook voor functie burgemeester Delft

Beleid

Vandaag, 16:53

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah solliciteerde dit jaar niet alleen op het burgemeesterschap van Tilburg, maar ook op die functie in Delft. Dat bevestigt haar partij na berichtgeving van het AD.

De vacature voor burgemeester van Delft opende al in februari, voor de val van het kabinet, en dus ook voordat Lahlah zich opnieuw verkiesbaar had gesteld voor de Tweede Kamer. "Ik wist dat ze hierop gesolliciteerd heeft", vertelt de nieuwe partijleider Jesse Klaver. "Maar ik ben blij dat ze bij onze fractie blijft, want we hebben goede mensen zoals Esmah nodig."

In aanloop naar de verkiezingen lekte uit dat Lahlah zich kandidaat had gesteld om burgemeester van Tilburg te worden. Volgens Lahlah volgde ze een droom en deed ze het uit liefde voor Tilburg. In die stad was zij wethouder voordat zij twee jaar geleden de overstap maakte naar de Tweede Kamer. Maar Lahlah, nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, probeerde het dus eerder ook al in Delft.

Vertrouwelijk

Beide banen gingen aan Lahlah voorbij. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold trad onlangs aan als burgemeester van Delft. In Tilburg werd onlangs diens partijgenoot Fleur Gräper voorgedragen.

De sollicitatieprocedure voor een burgemeesterspost hoort vertrouwelijk te zijn. Het lekken van bijvoorbeeld namen van kandidaten is strafbaar.

Door ANP

