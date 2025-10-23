Sollicitatie Esmah Lahlah (GL/PvdA) naar functie burgemeester Tilburg gelekt

Esmah Lahlah, de nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, heeft tijdens de verkiezingscampagne gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Tilburg. Ze had dit intern moeten aangeven bij de partij, zegt ze donderdag in een verklaring op X.

Eerder op de dag bracht het Brabants Dagblad het nieuws naar buiten. De sollicitatiebrief van Lahlah is naar de krant gelekt. Ze solliciteerde een maand na de val van het kabinet, aldus de krant. Eind augustus maakte GroenLinks-PvdA de kandidatenlijst bekend.

"Soms kruist een droom je pad. Uit liefde voor Tilburg besloot ik te solliciteren", schrijft Lahlah in de verklaring. "Over een vertrouwelijke procedure spreken is niet eenvoudig, maar ik wil helder zijn: ik heb mijn besluit om te solliciteren niet intern besproken, en dat had ik anders moeten doen."

Nieuwe periode in de Kamer

Lahlah wordt niet de nieuwe burgemeester van Tilburg, de stad waar ze eerder wethouder was. "Weet dat ik me voor de volle 100 procent inzet voor een nieuwe periode in de Kamer en voor deze campagne", laat ze weten.

Lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA blijft achter Lahlah staan. "Ik ben blij dat ze ook na de verkiezingen onze fractie blijft vertegenwoordigen. We hebben haar nodig", reageert hij op X. Ze zou volgens hem wel "een fantastische burgemeester zijn geweest".

De gemeente Tilburg versnelt de bekendmaking van de voordracht van de nieuwe burgemeester nu de sollicitatie van Lahlah is gelekt. De naam wordt deze avond al naar buiten gebracht, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het plan was oorspronkelijk om dit een dag na de verkiezingen te doen.

Aangifte

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben aangegeven aangifte te doen van het lekken van de sollicitatie. Het lekken uit de benoemingsprocedure is strafbaar en "moreel verwerpelijk", zegt commissaris van de Koning Ina Adema.

"Naar aanleiding van de publicaties in het Brabants Dagblad en in overleg met de hoofdofficier van Justitie heb ik dan ook besloten om samen met de gemeente Tilburg aangifte te doen."