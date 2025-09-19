Terug

LinkedIn gebruikt jouw profiel voor het trainen van AI: zo zet je het uit

Vandaag, 10:45

LinkedIn gaat vanaf november tóch data van Europese gebruikers gebruiken om AI-modellen te trainen. Het bedrijf heeft daarvoor zijn voorwaarden aangepast, meldt techwebsite Tweakers. Het gaat om profielgegevens en openbare berichten, niet om privéberichten.

In de nieuwe regels staat dat het sociale netwerk vanaf 3 november 2025 begint met het inzetten van gebruikerscontent voor de training van generatieve AI. Volgens LinkedIn moet dit functies verbeteren die helpen bij het schrijven van berichten, profielteksten en andere bijdragen.

Het platform benadrukt dat data van vermoedelijk minderjarigen, salarisgegevens en sollicitatie-informatie niet worden gebruikt. De gegevens worden onbeperkt bewaard, tenzij een gebruiker ze zelf verwijdert.

LinkedIn beroept zich nu op een "gerechtvaardigd belang" onder de AVG, maar juristen twijfelen of dat standhoudt. Privacyorganisatie noyb vindt dat gebruikers onvoldoende beschermd zijn. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat dit alleen mag als de belangenafweging klopt en het echt noodzakelijk is.

Hoe zet je het uit?

Om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens en bijdragen straks door LinkedIn worden gebruikt om AI te trainen, kun je de toestemming hiervoor intrekken. Standaard staat deze instelling aan, maar in de instellingen kun je deze toestemming gemakkelijk. Ga hiervoor naar deze pagina en zet de schuifknop op 'Uit'.

