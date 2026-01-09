Volg Hart van Nederland
OM zet onderzoek naar sollicitatielek Lahlah (GL-PvdA) niet door

Beleid

Vandaag, 16:15

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek vanwege het lekken van de sollicitaties van Esmah Lahlah. Het Openbaar Ministerie ziet geen aanknopingspunten. Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid probeerde burgemeester te worden in Delft en Tilburg en normaal verloopt die sollicitatieprocedure in het grootste geheim. Vanwege het lek was er aangifte gedaan en ontstond er de nodige ophef.

Het OM voerde in beide zaken een oriënterend onderzoek uit, maar daar kwam "geen enkele concrete informatie uit", aldus een woordvoerder. "Zeker tientallen mensen konden vanuit hun functie beschikken over de informatie die is gelekt. Als de groep zo groot is, is de kans heel klein om te achterhalen wie het lek is."

De aangiftes werden gedaan door de commissarissen van de Koning van Zuid-Holland en Noord-Brabant, Wouter Kolff en Ina Adema, omdat de gemeenten waar de vacatures open lagen binnen die provinciegrenzen vielen. Lahlah greep naast beide functies. Alexander Pechtold werd burgemeester in Delft, Tilburg koos voor Fleur Gräper. Lahlah werd op 29 oktober herkozen als lid van de Tweede Kamer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

