GL-PvdA en CU komen met wet die kinderarmoede moet gaan terugdringen

Vandaag, 08:47 - Update: 2 uur geleden

Kamerleden Esmah Lahlah van GroenLinks-PvdA en Don Ceder van de ChristenUnie komen met een wetsvoorstel om kinderarmoede structureel terug te dringen. De wet moet het kabinet verplichten om ervoor te zorgen dat in 2035 het aantal kinderen dat in armoede opgroeit minstens de helft is verminderd.

Volgens Lahlah en Ceder leven er op dit moment 100.000 kinderen in armoede. Kinderarmoede houdt in dat een kind opgroeit in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. In deze gezinnen blijft na het betalen van vaste lasten, zoals wonen en energie, te weinig geld over voor het levensonderhoud, aldus het Armoedefonds. Het uiteindelijke doel van de wet is om kinderarmoede helemaal te laten verdwijnen in Nederland. Opvallend is dat de Kamerleden in hun wetsvoorstel niet uitleggen hoe het kabinet dit doel moet bereiken, maar wel dat het doel behaald moet worden.

Monique uit Sassenheim zat 6 jaar met haar twee kinderen in de financiële problemen gezeten:

Vaste taak

De wet zegt dat er een duidelijk plan moet komen om armoede aan te pakken. Ook moet goed worden bijgehouden of het plan werkt, en moet er iets worden aangepast als de resultaten tegenvallen. Volgens Lahlah en Ceder zorgt dit ervoor dat het armoedebeleid niet steeds verandert met een nieuw kabinet, maar een vaste taak wordt waar elk jaar naar gekeken en over wordt gerapporteerd.

Het plan om de verlaging van kinderarmoede wettelijk vast te leggen stond in de partijprogramma's van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie.

Lees ook

Kinderarmoede schrijnender dan ooit: 'Winterjas voor mijn dochter kon ik niet betalen’
Kinderarmoede schrijnender dan ooit: 'Winterjas voor mijn dochter kon ik niet betalen’
Kinderen en ouders in armoede: 'Redden het niet alleen met kinderbijslag'
Kinderen en ouders in armoede: 'Redden het niet alleen met kinderbijslag'
Zakariyya (13) wil meer aandacht over kinderarmoede: 'Ongemakkelijk om erover te praten'
Zakariyya (13) wil meer aandacht over kinderarmoede: 'Ongemakkelijk om erover te praten'

