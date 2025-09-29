Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
EO, HUMAN en VPRO gaan samenwerken in het nieuwe publieke bestel

EO, HUMAN en VPRO gaan samenwerken in het nieuwe publieke bestel

Beleid

Vandaag, 10:34

Link gekopieerd

EO, HUMAN en VPRO hebben maandag bekendgemaakt dat ze binnen het nieuwe publieke bestel gaan samenwerken. De drie omroepen vormen samen een omroephuis met de naam Het Huis van de Verdieping.

"Wij werken samen om trouw te blijven aan onze eigen missies", stellen de omroepen in een verklaring. "In dit nieuwe huis staan we naast elkaar - onafhankelijk en eigenzinnig. Onze afzonderlijke leden en achterban zijn daarbij onmisbaar: zij vormen het kloppende hart van onze maatschappelijke verankering en onze verhalen. Met dit huis bouwen we mee aan een publieke omroep die raakt, duidt, verbindt en verdiept."

Niet alleen de publieke omroepen moeten bezuinigen, ook de regionale omroepen zouden dat moeten doen. Die stelling van opiniemaker Annemarie van Gaal wordt besproken in de onderstaande video, aan tafel bij Nieuws van de Dag.

'Schandalig dat er zoveel geld naar de regionale omroepen gaat'
7:18

'Schandalig dat er zoveel geld naar de regionale omroepen gaat'

In april, vlak nadat toenmalig mediaminister Eppo Bruins meldde dat de taken van de individuele omroepen worden ondergebracht in vier of vijf omroephuizen, kondigden HUMAN en VPRO al aan dat ze samen een omroephuis wilden oprichten en dat ze daarvoor op zoek waren naar een derde partij. HUMAN en VPRO zijn sinds 2022 een samenwerkingsomroep.

2029

Het kabinet wil met het invoeren van omroephuizen de bestuurlijke laag binnen de publieke omroep kleiner maken. Nu heeft elke omroep nog een eigen bestuur, straks wordt dat per omroephuis. De hervorming van de NPO gaat in 2029 in.

Lees ook:

Omroep NTR verdwijnt van de buis door hervorming publieke omroep
Omroep NTR verdwijnt van de buis door hervorming publieke omroep

EO, HUMAN en VPRO zijn samen het tweede omroephuis. In april maakten AVROTROS en PowNed al bekend dat ze samen gaan. De NOS en NPO blijven los van de omroephuizen bestaan. De NTR zou in eerste instantie verdwijnen, maar na kritiek kwam het kabinet daarop terug. Die omroep moet nu een taakomroep vormen met de NOS. Als dat niet lukt, krijgt de NTR een plekje in een omroephuis.

ANP

Lees ook

Omroep MAX stopt met De Rijdende Rechter door bezuinigingen
Omroep MAX stopt met De Rijdende Rechter door bezuinigingen
NOS-topvrouw Eringa werkt nu zonder salaris: 'Had dit nooit zo gewild'
NOS-topvrouw Eringa werkt nu zonder salaris: 'Had dit nooit zo gewild'
Ruime Kamermeerderheid voor fusie omroepen NTR en NOS
Ruime Kamermeerderheid voor fusie omroepen NTR en NOS
Omroepmedewerkers starten actie om bezuinigingen terug te draaien
Omroepmedewerkers starten actie om bezuinigingen terug te draaien

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.