EO, HUMAN en VPRO gaan samenwerken in het nieuwe publieke bestel

EO, HUMAN en VPRO hebben maandag bekendgemaakt dat ze binnen het nieuwe publieke bestel gaan samenwerken. De drie omroepen vormen samen een omroephuis met de naam Het Huis van de Verdieping.

"Wij werken samen om trouw te blijven aan onze eigen missies", stellen de omroepen in een verklaring. "In dit nieuwe huis staan we naast elkaar - onafhankelijk en eigenzinnig. Onze afzonderlijke leden en achterban zijn daarbij onmisbaar: zij vormen het kloppende hart van onze maatschappelijke verankering en onze verhalen. Met dit huis bouwen we mee aan een publieke omroep die raakt, duidt, verbindt en verdiept."

Niet alleen de publieke omroepen moeten bezuinigen, ook de regionale omroepen zouden dat moeten doen. Die stelling van opiniemaker Annemarie van Gaal wordt besproken in de onderstaande video, aan tafel bij Nieuws van de Dag.

7:18 'Schandalig dat er zoveel geld naar de regionale omroepen gaat'

In april, vlak nadat toenmalig mediaminister Eppo Bruins meldde dat de taken van de individuele omroepen worden ondergebracht in vier of vijf omroephuizen, kondigden HUMAN en VPRO al aan dat ze samen een omroephuis wilden oprichten en dat ze daarvoor op zoek waren naar een derde partij. HUMAN en VPRO zijn sinds 2022 een samenwerkingsomroep.

2029

Het kabinet wil met het invoeren van omroephuizen de bestuurlijke laag binnen de publieke omroep kleiner maken. Nu heeft elke omroep nog een eigen bestuur, straks wordt dat per omroephuis. De hervorming van de NPO gaat in 2029 in.

Lees ook: Omroep NTR verdwijnt van de buis door hervorming publieke omroep

EO, HUMAN en VPRO zijn samen het tweede omroephuis. In april maakten AVROTROS en PowNed al bekend dat ze samen gaan. De NOS en NPO blijven los van de omroephuizen bestaan. De NTR zou in eerste instantie verdwijnen, maar na kritiek kwam het kabinet daarop terug. Die omroep moet nu een taakomroep vormen met de NOS. Als dat niet lukt, krijgt de NTR een plekje in een omroephuis.

ANP