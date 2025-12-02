Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
EO kapt met fictie en docu's: 'Pijnlijk besluit' door bezuinigingen

EO kapt met fictie en docu's: 'Pijnlijk besluit' door bezuinigingen

Beleid

Vandaag, 13:22 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Als gevolg van de bezuinigingen op de publieke omroep gaat de Evangelische Omroep (EO) stoppen met de genres fictie en documentaire. De EO spreekt van een "pijnlijk besluit".

De omroep maakte de afgelopen jaren prijswinnende fictieproducties en documentaires, zoals De Joodse Raad, De Terugreis en Mijn grote broer. En het blijft niet bij de EO: ook andere programma's verdwijnen vanwege de bezuinigingen. Zo verdwijnen de NOS-sportprogramma's Studio Voetbal en Andere Tijden Sport per 2027 van de buis.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Einde van tijdperk: NOS stopt met Studio Voetbal om bezuinigingen
Einde van tijdperk: NOS stopt met Studio Voetbal om bezuinigingen
Omroep NTR verdwijnt van de buis door hervorming publieke omroep
Omroep NTR verdwijnt van de buis door hervorming publieke omroep
EO, HUMAN en VPRO gaan samenwerken in het nieuwe publieke bestel
EO, HUMAN en VPRO gaan samenwerken in het nieuwe publieke bestel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.