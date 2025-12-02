EO kapt met fictie en docu's: 'Pijnlijk besluit' door bezuinigingen

Als gevolg van de bezuinigingen op de publieke omroep gaat de Evangelische Omroep (EO) stoppen met de genres fictie en documentaire. De EO spreekt van een "pijnlijk besluit".

De omroep maakte de afgelopen jaren prijswinnende fictieproducties en documentaires, zoals De Joodse Raad, De Terugreis en Mijn grote broer. En het blijft niet bij de EO: ook andere programma's verdwijnen vanwege de bezuinigingen. Zo verdwijnen de NOS-sportprogramma's Studio Voetbal en Andere Tijden Sport per 2027 van de buis.