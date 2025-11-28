Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Eerste Kamerlid Griffioen stapt over van BBB naar D66 om koers partij

Eerste Kamerlid Griffioen stapt over van BBB naar D66 om koers partij

Beleid

Vandaag, 13:45

Link gekopieerd

Eerste Kamerlid Arie Griffioen verlaat de BoerBurgerBeweging (BBB) en sluit zich aan bij D66, omdat hij zich niet langer kan vinden in de koers van zijn partij. In een brief aan Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos laat hij weten dat de BBB volgens hem "steeds nadrukkelijker" opschuift naar de rechterkant van het politieke spectrum. Dat bracht hem naar eigen zeggen tot een "diepgaande innerlijke en politieke afweging".

Binnen de BBB-fractie komt de overstap hard aan. Ilona Lagas, fractieleider in de Eerste Kamer, zegt dat ze volledig is "overvallen" door het besluit en dat ze het nieuws via de media hoorde. Volgens haar verliest de partij een einzelgänger, wat het samenwerken in de fractie "ook wel een beetje makkelijker maakt". Ze vindt de overstap bovendien opvallend, omdat het volgens haar niet past bij de nieuwe politieke cultuur waar D66 voor zegt te staan.

Spreidingswet

Griffioen zat namens BBB onder meer in de commissie Immigratie en Asiel. Juist op dat terrein rommelde het de laatste tijd. Zo is hij tegen het strafbaar stellen van illegaliteit en van hulp aan mensen zonder verblijfsstatus. Ook keurt hij het intrekken van de spreidingswet af, terwijl BBB dat juist wél wil. Die inhoudelijke verschillen waren voor hem een belangrijk punt in zijn besluit om te vertrekken.

Met de overstap verliest BBB opnieuw een Kamerlid. Griffioen neemt zijn zetel mee, waardoor de partij nu met twaalf zetels achterblijft. Dat zijn er vier minder dan de zestien waarmee BBB in 2023 de Eerste Kamer binnenkwam.

Door ANP

Lees ook

Wilders ook boos op minister Faber om uitstel intrekking spreidingswet
Wilders ook boos op minister Faber om uitstel intrekking spreidingswet
Rechtspraak adviseert kabinet strafbaar maken illegaliteit opnieuw te bekijken
Rechtspraak adviseert kabinet strafbaar maken illegaliteit opnieuw te bekijken
Tweede Kamer verdeeld: moet Nederland genocide in Gaza erkennen of niet?
Tweede Kamer verdeeld: moet Nederland genocide in Gaza erkennen of niet?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.