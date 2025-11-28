Eerste Kamerlid Griffioen stapt over van BBB naar D66 om koers partij

Eerste Kamerlid Arie Griffioen verlaat de BoerBurgerBeweging (BBB) en sluit zich aan bij D66, omdat hij zich niet langer kan vinden in de koers van zijn partij. In een brief aan Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos laat hij weten dat de BBB volgens hem "steeds nadrukkelijker" opschuift naar de rechterkant van het politieke spectrum. Dat bracht hem naar eigen zeggen tot een "diepgaande innerlijke en politieke afweging".

Binnen de BBB-fractie komt de overstap hard aan. Ilona Lagas, fractieleider in de Eerste Kamer, zegt dat ze volledig is "overvallen" door het besluit en dat ze het nieuws via de media hoorde. Volgens haar verliest de partij een einzelgänger, wat het samenwerken in de fractie "ook wel een beetje makkelijker maakt". Ze vindt de overstap bovendien opvallend, omdat het volgens haar niet past bij de nieuwe politieke cultuur waar D66 voor zegt te staan.

Spreidingswet

Griffioen zat namens BBB onder meer in de commissie Immigratie en Asiel. Juist op dat terrein rommelde het de laatste tijd. Zo is hij tegen het strafbaar stellen van illegaliteit en van hulp aan mensen zonder verblijfsstatus. Ook keurt hij het intrekken van de spreidingswet af, terwijl BBB dat juist wél wil. Die inhoudelijke verschillen waren voor hem een belangrijk punt in zijn besluit om te vertrekken.

Met de overstap verliest BBB opnieuw een Kamerlid. Griffioen neemt zijn zetel mee, waardoor de partij nu met twaalf zetels achterblijft. Dat zijn er vier minder dan de zestien waarmee BBB in 2023 de Eerste Kamer binnenkwam.