'Eindelijk' eerste asieloverleg met minister Faber

Minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber is inmiddels bijna drie maanden beëdigd en heeft donderdag voor het eerst een asieloverleg gehad met de landelijke regietafel. Hierin worden ministeries, gemeenten, provincies en het COA vertegenwoordigd. Gemeenten waren geïrriteerd dat het gesprek zolang op zich heeft laten wachten.

"Het had misschien iets eerder gekund, zal ik het zo formuleren", zei Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, na afloop. "Aan de zonzijde: We zitten nu in ieder geval aan tafel met zijn allen." Vanaf nu zal de regietafel - zoals gebruikelijk was onder Fabers voorganger Eric van der Burg - "van tijd tot tijd" bij elkaar komen volgens Klijnsma. "Ik ga er nu gewoon van uit dat de boel wordt ingekleurd, want daar mankeert het nog aan."

Minister Faber over de 'asielcrisis':

1:06 Faber krabbelt beetje terug over asielcrisis-uitspraak: 'Uitwerking bezig'

Sfeer

Terugblikkend op het overleg laat de commissaris van de Koning veel twijfel doorklinken over de samenwerking met het kabinet. "Weet je, je kan op hele verschillende manieren kijken naar mensen. Mag ik het daarbij laten?", zei ze op de vraag of ze begrip proefde aan de zijde van het kabinet.

Mark Boumans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat het in het gesprek niet is gegaan over de timing van het gesprek: "Ik vond de sfeer professioneel. We hebben over en weer gezegd wat we wilden zeggen. En ik denk dat dat prima was", zei hij na afloop. "De sfeer was goed, we zijn allemaal constructief geweest en we willen allemaal het probleem oplossen", voegt minister Faber toe na het gesprek.

Het COA wil niet reageren.

ANP