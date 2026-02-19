Volg Hart van Nederland
Na cv-ophef schuift D66 Eerenberg naar voren als staatssecretaris van Financiën

Vandaag, 12:31 - Update: 4 uur geleden

Eelco Eerenberg wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën namens D66. Dat maakt de partij bekend. Hij volgt Nathalie van Berkel op, die maandag onverwacht afzag van de functie na berichtgeving over onjuistheden op haar cv.

Van Berkel maakte later ook bekend dat zij haar zetel in de Tweede Kamer neerlegt. Daarmee moest D66 op korte termijn op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de post op Financiën.

De affaire rond Nathalie van Berkel, tot voor kort de beoogd staatssecretaris van Financiën in het kabinet van Rob Jetten, is voor de aanstaande premier een vervelende kwestie. In de onderstaande video vertelt hij erover.

Rob Jetten over vertrek Van Berkel: 'Groot drama'
Wie is Eelco Eerenberg?

De 41-jarige Eerenberg is nu nog wethouder in Utrecht. In die stad houdt hij zich bezig met onder meer ruimtelijke ordening, onderwijs en volksgezondheid.

Eerder zat hij in het stadsbestuur van Enschede, waar hij ook studeerde. Daar begon hij als raadslid en werd later wethouder met onder meer financiën, economie, jeugd en onderwijs in zijn portefeuille.

Ervaring met financiën

Met zijn ervaring als wethouder financiën in Enschede heeft Eerenberg al eerder verantwoordelijkheid gedragen over gemeentelijke geldzaken. Hij werd bovendien twee keer door het blad Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot 'beste jonge lokale bestuurder'.

Met zijn benoeming krijgt het kabinet-Jetten een staatssecretaris die al jaren meedraait in de lokale politiek en ervaring heeft met financiële dossiers.

