Duits defensiebedrijf praat over uitbreiding productie in Nederland

Vandaag, 11:56

Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is van plan om ook luchtverdedigingssystemen in Nederland te gaan maken. Als productielocatie hiervoor heeft de Duitse defensiereus zijn dochteronderneming in Ede op het oog. Ook praat de onderneming met het Nederlandse industrieconcern VDL om in de vroegere autofabriek Nedcar een 4x4-voertuig voor de luchtmobiele brigade te bouwen. Dat bevestigt ceo Coen van Leeuwen van Rheinmetall Ede dinsdag in een podcast van het FD en BNR.

Het wachten is nog op een contract van Defensie, dus het besluit hierover is nog niet genomen. Ook de nieuwe werkzaamheden bij Nedcar zijn nog niet zeker. "Die gesprekken lopen. Daar is verder heel weinig nu over te zeggen."

Toegenomen aandacht

Rheinmetall profiteert de laatste tijd van de groeiende aandacht voor defensie in Europa. "Wat je ziet in Ede is dat we daar gedeeltelijk ook van meeprofiteren", aldus Van Leeuwen. In Ede wordt nu al de Boxer, een pantservoertuig, gebouwd.

Nederland beschikt al langere tijd over te weinig luchtverdediging. De NAVO zou dit eerder dit jaar opnieuw hebben vastgesteld in een geheime analyse. Nu Nederland en de 31 andere NAVO-leden in juni hebben afgesproken om de defensie-uitgaven uiterlijk in 2035 te verhogen tot 5 procent van het bruto binnenlands product, komen er miljarden vrij om de vele gaten in de defensiecapaciteit te dichten.

In Nieuws van de Dag werd eerder besproken hoe de extra miljarden voor Defensie uitgegeven moeten worden:

Zo moet de 23 miljard extra voor Defensie uitgegeven worden
10:16

Zo moet de 23 miljard extra voor Defensie uitgegeven worden

Voordat de NAVO-leden het eens werden over de 5 procent, was er al steun voor het verhogen van de NAVO-norm van de Tweede Kamer. Maar over hoe het allemaal betaald moet worden, verschillende partijen sterk van mening. Dat bleek eerder tijdens een debat in juni.

Met de verhoging is naar schatting 16 tot 19 miljard euro gemoeid. De PVV wil de schuld laten oplopen om aan de norm te voldoen. De VVD wil eerst naar de overheidsuitgaven kijken. GroenLinks-PvdA wil best kijken naar de uitgaven, maar wil zaken als zorg, onderwijs en sociale zekerheid sparen. Ook moet de verduurzaming doorgaan. De ChristenUnie wil belastingverhoging niet uitsluiten. NSC zegt "geen heilige huisjes" te hebben voor de financiering, maar wil wel bestaanszekerheid ontzien.

ANP

