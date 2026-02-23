Volg Hart van Nederland
Activist krijgt celstraf voor oproep tot burgergrenscontroles

Vandaag, 15:37 - Update: 46 minuten geleden

De 54-jarige Jan Huzen uit Emmen is maandag veroordeeld tot 6 weken cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Vorig jaar juni riep hij op tot burgergrenscontroles aan de Nederlandse grens, omdat er volgens hem asielzoekers door de Duitse politie over de grens zouden worden gezet. Zijn oproep leidde ertoe dat er daadwerkelijk burgercontroles kwamen.

Huzen is een bekende activist met tienduizenden volgers op Facebook. Hij was meerdere keren aanwezig bij boerenprotesten en sprak zich fel uit tegen het coronabeleid van de overheid. De man was al twee keer eerder veroordeeld voor opruiing. Toen kreeg hij een taakstraf.

De controles werden uitgevoerd door burgers, die ook een Duitse politiewagen langs de kant hadden gezet:

Bewoners Ter Apel voeren eigen grenscontroles uit: 'Levensgevaarlijk'
0:42

Bewoners Ter Apel voeren eigen grenscontroles uit: 'Levensgevaarlijk'

De rechter in Assen oordeelde maandag dat Huzen met zijn oproep tot controles 'over de grens ging'. Dat er mensen naar Ter Apel en Sellingen trokken, maakte voor de strafmaat niet uit.

Socialmediaverbod

Burgers mogen deze rol niet naar zich toetrekken, liet de politie eerder weten. "Dat is onacceptabel. Grensbewaking is een taak van de Koninklijke Marechaussee – niet van individuele burgers", zei de lokale driehoek eerder. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, noemde de acties toen "volstrekt onacceptabel".

Het Openbaar Ministerie (OM) had een socialmediaverbod geëist, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechter moet Huzen de vrijheid houden om berichten te plaatsen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

