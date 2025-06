Politie arresteert man (54) uit Emmen voor burgercontroles aan grens

Een 54-jarige man uit Emmen is gearresteerd voor het houden van burgergrenscontroles. Hij wordt verdacht van poging tot ambtsdwang.

Wat is ambtsdwang? Ambtsdwang is een strafbaar feit waarbij iemand probeert een ambtenaar onder druk te zetten om iets te doen, na te laten of te verdragen tijdens de uitoefening van diens functie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bedreiging, geweld of andere vormen van dwang.

De afgelopen weken hebben meerdere burgers grenscontroles uitgevoerd, onder meer aan de Duitse grens bij Ter Apel. Burgers mogen deze rol niet naar zich toetrekken, aldus de politie.

De man die vrijdag is gearresteerd, was eerder al aangesproken door de politie op zijn activiteiten. De man wordt verdacht van zogeheten ambtsdwang, omdat hij met de controles de overheid probeerde te bewegen grenscontroles uit te voeren. De autoriteiten noemen dat eigenrichting, wat verboden is.

Grensbewaking is een taak van de Koninklijke Marechaussee.

"We zien dat er vanuit de maatschappij onvrede is over het asielbeleid. Er zijn groepen ontstaan die het recht in eigen hand willen nemen en zelf aan de grens voertuigen en personen controleren", aldus de lokale driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie). "Dat is onacceptabel. Grensbewaking is een taak van de Koninklijke Marechaussee – niet van individuele burgers. Daarom treden we daartegen op. Er is geen ruimte voor eigenrichting."

Strengere grenscontroles

De actievoerders vinden dat de politiek te weinig doet om asielzoekers tegen te houden en namen daarom het heft in eigen handen. Bij onze oosterburen zijn sinds september vorig jaar strengere grenscontroles en daardoor worden asielzoekers ook wel eens geweigerd. Asielzoekers kunnen daardoor in Nederland belanden, en dat hopen mensen uit Ter Apel op deze manier tegen te gaan.

Justitie- en migratieminister David van Weel riep burgers eerder al op om niet zelf grenscontroles uit te voeren. "Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen. Laat de politie en marechaussee hun werk doen en hou je aan de wet."