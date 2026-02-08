Scootmobiel van Therèse geweerd uit regiotaxi: 'Heel ingrijpend'

Een of soms twee keer per week maakte Therèse met haar scootmobiel gebruik van de regiotaxi. Zo ging ze naar Emmen voor boodschappen, of naar de kerk, bibliotheek of het ziekenhuis. Dat is nu niet meer mogelijk, omdat de gemeente Coevorden het meenemen van scootmobielen in de regiotaxi niet langer toestaat.

De regiotaxi valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. "Het klopt dat inwoners geen scootmobiel meer mee kunnen nemen in de taxi. Deze regel bestond al, maar we gingen hier altijd wat ruimer mee om", schrijft beleidsadviseur Jeroen Grendelman namens de gemeente. De hoeveelheid ruimte en tijd die scootmobielen innemen, maakt het plannen en uitvoeren van ritten soms te lastig. "We doen dit dus, om het taxivervoer voor iedereen beschikbaar te houden."

14 inwoners

Binnen de gemeente Coevorden hadden 14 inwoners een indicatie om een scootmobiel mee te nemen in de taxi. Minder dan de helft maakte daar in de praktijk gebruik van. Volgens de gemeente is een scootmobiel bedoeld voor korte en middellange afstanden en de regiotaxi voor langere ritten.

Voor Therèse heeft het besluit grote gevolgen. Ze gebruikt de regiotaxi al jaren, heeft geen auto en is afhankelijk van haar scootmobiel om eropuit te gaan. Ze betaalt 21 euro per maand voor haar WMO-pas en zegt bereid te zijn meer te betalen als dat nodig is.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Raadsvragen gesteld

De gemeente erkent dat de maatregel gevolgen kan hebben voor een kleine groep inwoners. "We zien ook dat deze algemene maatregel gevolgen kan hebben voor het dagelijkse sociale leven van een kleine groep inwoners. Dat kan een onwenselijke impact hebben, en als dat zo is gaan we graag het persoonlijke gesprek aan over hoe we dit samen kunnen oplossen. Die ruimte is er."

In de gemeenteraad zijn inmiddels vragen gesteld. Raadslid Paulien Blaauwgeers van de lokale partij PAC zegt: "Dit gaat over een groep van 14 mensen. Hoeveel kost dat dan? Is dit dan de besparing die we willen?"