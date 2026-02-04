Inzamelingsactie gestart voor nieuwe rolstoelbus Novée (5): ‘Die bus was haar benen’

De rolstoelbus van de 5-jarige Novée is gestolen. Haar ouders, Ramon en Gallyon Meulenberg uit Landgraaf, zitten daardoor in grote problemen. De bus is nodig om hun dochter te vervoeren, onder meer naar ziekenhuisafspraken.

Novée is meervoudig gehandicapt en kan niet zonder aangepast vervoer. In de bus lagen ook hulpmiddelen die zij dagelijks nodig heeft. Vader Ramon wil alles op alles zetten om de bus terug te krijgen. "Het wordt alleen maar vervelender. Deze bus was de benen van Novée. We hebben nog gekeken of we nu iets kunnen oplossen met een speciale kinderstoel, maar daar past ze niet meer in", zegt hij tegen Hart van Nederland.

De ouders deden maandag al hun verhaal bij Hart van Nederland. Een dag later zijn ze nog steeds bezig om het dagelijks leven van Novée zo goed mogelijk door te laten gaan. Ze heeft het Pitt-Hopkins-syndroom en heeft binnenkort dringende ziekenhuisafspraken. Zonder de rolstoelbus is vervoer moeilijk te regelen.

De diefstal heeft ook veel impact op het gezin. "We zitten hier nu met een bang gezin. Er zit toch iemand anders aan je spullen", vertelt Ramon.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Verzekering?

Wat de verzekering kan vergoeden, is nog niet duidelijk. De rolstoelbus is twee jaar geleden aangeschaft met behulp van crowdfunding. Daarnaast zijn sommige aanpassingen vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ouders zijn bang dat zij opnieuw zelf kosten moeten maken.

Uit de omgeving krijgt het gezin veel steun. "We krijgen lieve reacties. We horen al geluiden van mensen die nieuwe inzamelingsacties willen opzetten. Heel lief, maar daar willen we pas later aan denken. Nu eerst deze diefstal afwikkelen", aldus Ramon.

Inmiddels loopt er al een succesvolle inzamelingsactie om een nieuwe rolstoelbus te kunnen kopen voor Novée. Intussen is er al ruim 9.000 euro opgehaald, het doel is om 20.000 euro op te halen.