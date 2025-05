Mensen met beperking gaan tientallen tot honderden euro's meer betalen voor ondersteuning

De eigen bijdrage voor hulp die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan oplopen tot 328 euro per maand, zo heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) uitgerekend. Veel mensen met een beperking gaan op termijn tientallen tot enkele honderden euro's meer eigen bijdrage betalen voor de ondersteuning die ze krijgen. Dat is althans het geval als de politiek een voorgestelde wetswijziging doorzet.

Carola heeft ook een probleem: haar tweeling, met een meervoudige beperking, heeft geen opvang meer vanaf half mei. Ze vertelt over dit probleem in bovenstaande video.

Het Nibud maakte de berekeningen in opdracht van Ieder(in). Deze koepelorganisatie voor mensen met een beperking is ongerust over de gevolgen van de hogere eigen bijdragen.

"Voor mensen die leven met een levenslange beperking worden zorg en ondersteuning onbetaalbaar", waarschuwt directeur Deborah Lauria. Volgens Ieder(in) is het wetsvoorstel ook in strijd met het VN-verdrag Handicap. Daar staat onder meer in dat verworven rechten niet slechter mogen worden.

Volgens de berekeningen zou het maximale tarief vanaf 2027 gaan gelden voor mensen met een jaarinkomen boven de 64.000 euro. Mensen die tot 135 procent van het sociaal minimum verdienen, betalen een vast tarief van zo'n 23 euro per maand. Nu is er ook een vast tarief voor iedereen, ongeacht inkomen of vermogen. Dat ligt dit jaar op 21 euro.

Per 100 euro met 10 euro omhoog

Het kabinet wil dat veranderen, zodat mensen die meer financiële armslag hebben een hogere eigen bijdrage betalen voor de hulp die ze krijgen. Boven de vastgestelde inkomensgrens gaat de eigen bijdrage per 100 euro aan inkomsten met 10 euro omhoog.

Ik zie te sterke en steile verhoging die betekent dat mensen met een inkomen tot modaal al snel veel meer eigen bijdrage gaan betalen dan nu.

Onder de Wmo vallen bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulpmiddelen en dagbesteding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, maar de landelijke politiek bepaalt de financiering.

Ook Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is kritisch over het wetsvoorstel. Hij ziet een "te sterke en steile verhoging die betekent dat mensen met een inkomen tot modaal al snel veel meer eigen bijdrage gaan betalen dan nu". Hij wijst ook op eerder onderzoek, waarin naar voren kwam dat 40 procent van de groep waar het om gaat nu al zorg mijdt om de kosten.

