Piercingstudio stopt per direct na tientallen meldingen van ontstekingen

LM Piercings stopt per direct met de winkel en piercingstudio. Op 11 februari sloeg de GGD alarm nadat tientallen mensen ontstekingen kregen na het gebruik van de piercingspray van LM Piercings.

"Na vele jaren met veel plezier en toewijding onze fysieke winkel en piercingstudio te hebben gerund, hebben wij besloten om deze activiteiten per direct te beëindigen", laat LM Piercings online weten. De webshop blijft wel bestaan.

Bacterie

Piercingstudio LM Piercings in Coevorden, de GGD in Drenthe en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwden alle drie voor de piercingspray die het bedrijf zelf maakte en verkocht. Deze spray bevat een bacterie die zich goed in kraakbeen kan nestelen en ontstekingen veroorzaakt.

Jolanda liep een bacteriële infectie op na het gebruik van de piercingspray van LM Piercings. Bekijk hier de video: