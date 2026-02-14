Volg Hart van Nederland
Ongeveer 150 mensen kregen ontstekingen door piercingspray

Zorg

Vandaag, 13:54

Ongeveer 150 mensen hebben ernstige klachten aan hun oren gekregen door een spray die zij bij een piercingstudio in Coevorden hadden gekocht. Dat laat de Drentse GGD zaterdag weten. De spray was bedoeld voor het ontsmetten van de wond na het zetten van een nieuwe piercing, maar in het middel bleek een bacterie te zitten die juist infecties veroorzaakt en moeilijk te bestrijden is. Het gaat om de bacterie Pseudomonas aeruginosa.

Na besmetting kunnen mensen onder meer last krijgen van roodheid en zwelling van het oor. Ook kan er pus uit komen. De gedupeerden komen volgens de GGD niet alleen uit de omgeving van Coevorden, maar ook uit 'de Kop van Overijssel, Zuid-Drenthe en de provincie Groningen'. De GGD sluit niet uit dat het aantal mensen verder oploopt.

Kraakbeen

De gedupeerden hadden een piercing in hun oorschelp laten zetten. Die bestaat uit kraakbeen. Daar kan de Pseudomonas aeruginosa volgens de GGD goed overleven. "Kraakbeen is weinig doorbloed. De bacterie kan zich daarin nestelen zonder door het lichaam te worden afgevoerd. In doorbloede delen zoals een navel of een oorlel heeft hij niet veel kans om te overleven", aldus een woordvoerder.

Ook op andere plekken verkocht

Piercingstudio LM Piercings in Coevorden, de GGD in Drenthe en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hadden woensdag gewaarschuwd voor de spray. Het gaat om de Nazorgspray en de Nazorgspray met Tea Tree Oil. De studio verkocht die zoutoplossingen niet alleen in de winkel en via de eigen webshop, maar ook online, bijvoorbeeld via bol.com.

De GGD roept mensen op om met spoed hun huisarts te bellen als zij zich ziek voelen, een abces zien of wanneer hun oor vervormt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

