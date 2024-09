Dood spoor? Begroting Lelylijn valt 10 miljard euro hoger uit

Het kabinet loopt tegen een probleem aan met een nogal hoog prijskaartje: de aanleg van de Lelylijn blijkt miljarden duurder te zijn dan gedacht. Hoewel er 3 miljard euro is gereserveerd, kost het project, afhankelijk van de gekozen route, tussen de 8 en 21,4 miljard euro. De meest voor de hand liggende optie komt uit op 13,8 miljard euro, zo meldt staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Voor extra geld kijkt het kabinet onder meer naar de Europese Unie en de regio. Maar een beroep op EU-geld kan waarschijnlijk pas bij de volgende begroting vanaf 2028, "omdat het huidige budget inmiddels bijna is uitgeput".

De spoorlijn moet van Lelystad via Emmeloord en Drachten naar Groningen gaan en zo de bereikbaarheid van Noord-Nederland verbeteren.

'Verstandige vervolgstappen'

Ook de Nedersaksenlijn blijkt "fors duurder dan waar eerder rekening mee was gehouden", meldt Jansen. Voor het kabinet is de aanleg van deze treinverbindingen belangrijk om te zorgen dat de regio's beter zijn aangesloten op de rest van Nederland. "Ik ga daarom met de regio, de Tweede Kamer en met mijn collega's in het kabinet in gesprek over hoe we het beste verder kunnen werken aan deze twee mooie projecten en wat verstandige vervolgstappen zijn met de beperkte middelen die we hebben", schrijft Jansen.

