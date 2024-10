Docenten in actie tegen kabinetsplannen: 'Snijden in bètavakken funest voor Nederland'

Het kabinet is van plan om het onderwijs op de schop te gooien. Er moet meer aandacht komen voor burgerschapslessen en digitale vaardigheden, maar dat zou dan ten koste gaan van onderwijs in biologie, natuurkunde, economie en talen. Dat stuit docenten van de bètavakken tegen de borst. Zij zijn het niet eens met de keuze. Daarom bood het Nederlands instituut voor Biologie dinsdag een petitie aan in Den Haag.

Als het aan het kabinet ligt, krijgen leerlingen dus minder lesuren in vakken zoals biologie, natuurkunde, economie en moderne talen. Docenten en studenten uit de bètavakken zijn hier fel op tegen, omdat ze vinden dat dit de kwaliteit van het onderwijs schaadt en daarmee ook de toekomst van belangrijke sectoren, zoals de techniek en gezondheidszorg.

"We hebben zoveel vraagstukken in deze samenleving die allemaal iets te maken hebben met biologie, zoals vaccinaties, verslavingen, voeding en duurzaamheid," stelt biologie-docent Sofia Lopes da Silva. "De plannen van het kabinet vind ik dan ook heel slecht voor de economie. Nederland is een kenniseconomie gebaseerd op bètatechnologie. Het is dus voor ons land echt funest. Bovendien krijgen de leerlingen dan inhoudsloos onderwijs."

Plannen nog niet definitief

Staatssecretaris van Funderend Onderwijs en Emancipatie, Mariëlle Paul, laat aan Hart van Nederland weten dat er in het onderwijs echt gefocust moet worden op lezen, schrijven en rekenen: "De prestaties op die basisvaardigheden zijn de afgelopen jaren gedaald. Dat tij moeten we keren. Goed leren lezen, schrijven en rekenen is essentieel voor succes op school, als fundament voor andere vakken, en het is belangrijk voor je vervolgopleiding. Het is ook een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving."

Toch snapt de staatssecretaris dat de keuzes hebben gezorgd voor bezorgde reacties: "Hier heb ik natuurlijk begrip voor: iedere leraar wil dat zijn of haar vak voldoende tijd krijgt. En het is goed dat ook in andere vakken lezen, schrijven en rekenen terugkomt. Maar we kunnen niet én extra uren biologie geven, én extra uren geschiedenis, én extra uren voor lezen, schrijven en rekenen. Daar is gewoonweg de tijd niet voor."

De plannen zijn nog niet definitief. Woensdag 16 oktober vindt een debat plaats in de Tweede Kamer.