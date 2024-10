Hoe krijg je thuiszitters terug in het onderwijs? 'Het is echt rot'

Thuiszitters zijn een steeds groter probleem in Nederland. Naar schatting zijn er meer dan 20.000 kinderen die geoorloofd niet naar school gaan. Bij KOLB in Gouda proberen ze kinderen die buiten de boot vallen op te vangen.

De meeste kinderen zitten thuis door ziekte, personeelstekort en/of doordat het onderwijs niet past bij hun behoeftes. Lasse kreeg een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS): "Ik moet alles vijf keer aanraken. Daardoor kan ik niet meer naar school. Dat is echt rot, ik kan er niks anders van maken", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Doordat de kinderen thuis komen te zitten kampen zij met eenzaamheid. De uitval heeft ook een grote impact op de ouders.

Ritme

Gelukkig kan een deel van de thuiszitters terecht bij organisaties als KOLB uit Gouda, waar ze kinderen die dreigen uit te vallen trainen. Zo kunnen kinderen met ongeveer een jaar weer terug het onderwijs in. Tot nu toe is dat bij 85 procent van de kinderen die door KOLB werd begeleid gelukt.

De 10-jarige Jeppe heeft ADHD, is hoogbegaafd en kan naar eigen zeggen uit het niets ineens heel erg boos worden. Naar school gaan ging op een gegeven moment niet meer. "Ik heb 2 jaar thuisgezeten. Het is wel fijn om bij je familie te zijn, maar je mist je vrienden, het normale gevoel. Het ritme wordt ook een beetje anders."

Bij KOLB wordt hij weer klaargestoomd om mee te kunnen in het reguliere onderwijs. Wat leert hij dan zoal? "Om doelgericht te zijn, me te concentreren op mijn werk. En mijn gedrag." Met de extra begeleiding en af en toe wennen in de schoolklas is hij beter op zijn plek, vertelt hij. "Het voelt minder alleen. Je bent niet de enige die is uitgevallen."