Spreek jij een woordje Duits? Deze school pakt uit om de taal populairder te maken

Schlagermuziek, lederhosen en pretzels: we weten allemaal dat deze typische dingen aan Duitsland gelinkt zijn. Maar kunnen we de taal ook een beetje spreken? Volgens het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) in ieder geval niet voldoende. Reden voor middelbare school Ubbo Emmius in Stadskanaal om donderdag op Dag van de Duitse Taal flink uit te pakken.

Volgens het DIA doen steeds minder leerlingen Duits eindexamen en zijn er minder studenten voor de lerarenopleiding Duits. Er rust volgens Synke Hotje van het DIA een stigma op de interesse voor een vak als Duits. "Als een kind interesse heeft in het studeren van een taal, wordt daar vaak negatief op gereageerd. Dan krijgen ze te horen dat ze beter een 'echte' studie kunnen kiezen," zegt ze tegen Hart van Nederland.

Verkleden

In Stadskanaal maakt docent Duits Annelies Bouman-Biel zich hard voor haar vak. De school is donderdag helemaal in het Duits: er hangt versiering, de kantine verkoopt Duitse broodjes, en zoveel mogelijk leerlingen en docenten dragen Duitse kleding.

"Een dag als deze is ook bedoeld als een gezellige dag. Kinderen en docenten trekken zoveel mogelijk kleding aan in een Duits thema. Niet alleen lederhosen, maar ook in de kleuren van de Duitse vlag of van Duitse kledingmerken zoals Puma," vertelt Bouman-Biel tegen Hart van Nederland. Hoewel de dag nu op school wordt gevierd, is het de vraag of dat in de toekomst ook nog kan. Het aantal leerlingen dat eindexamen doet in Duits is de afgelopen jaren fors gedaald.

Wedstrijd

De leerlingen verkleden zich niet alleen, er is ook een heuse prijs te winnen. De jury, onder leiding van Bouman-Biel, gaat alle klassen langs om te beoordelen welke klas het best versierd en verkleed is. De winnende klas krijgt een Duitse verwenmand, gevuld met lekkernijen zoals POM-BÄR, chocoladepretzels en andere snacks.