Afzender dreigmail Deventer is volgens school onschuldig: 'Hij is slachtoffer'

De twee dreigmails aan het Etty Hillesum Lyceum in Deventer zijn verstuurd vanaf interne mailaccounts. Het eerste bericht kwam van het account van een leerling die volgens de school niets met de zaak te maken heeft. "We zijn ervan overtuigd dat deze leerling onschuldig is," aldus directielid Wiebo Spoelstra in gesprek met de Stentor.

Ondanks zijn onschuld, heeft de leerling het zwaar te verduren, mede doordat zijn naam online circuleert als afzender. "Hij is slachtoffer geworden van deze situatie," zegt Spoelstra. De school ondersteunt de leerling en zijn ouders.

Afgelopen jaar besloot een middelbare school in Zwolle de deuren te sluiten na het ontvangen van een online dreigement:

0:39 School in Zwolle ontruimd na online dreiging

Ook het tweede dreigbericht, waarin een aanslag namens IS werd aangekondigd en waar foto's van wapens bij zaten, kwam van een ander intern leerlingenaccount. Spoelstra geeft aan dat nog onduidelijk is of beide berichten door dezelfde persoon zijn verstuurd: "Dat laten we aan de politie om te onderzoeken."

'Nuchter'

De vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum zijn woensdagochtend weer opengegaan. Leerlingen van de scholen waren rustig en nuchter onder de situatie, liet een woordvoerster van de overkoepelende scholengemeenschap Stichting Carmelcollege eerder weten. Het eerste lesuur was een mentoruur, dat in het teken stond van de dreigementen en de impact daarvan op de leerlingen.