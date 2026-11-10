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Kamer veegt motie van wantrouwen van Markuszower van tafel

Beleid

Vandaag, 20:24

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De Tweede Kamer gaf Gidi Markuszower dinsdag onvoldoende steun voor een debat over een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Voor zo'n debat is steun nodig van zeker dertig Kamerleden, maar dat aantal haalde Markuszower bij lange na niet. Zijn verzoek leidde vooral tot verbazing en kritiek.

De ex-PVV'er sloot namelijk eerder nog een deal met het kabinet voor het verlenen van steun aan het belastingplan. Om hem tegemoet te komen, wil het kabinet 95 miljoen euro investeren in veiligheid. Samen met ChristenUnie en 50PLUS zou Markuszower het belastingplan dan aan een meerderheid helpen in de Tweede Kamer.

Verbazing

Dat hij nu desondanks het kabinet wil wegsturen, leidde tot verbazing en hoon in de Kamer. "De heer Markuszower weet zichzelf echt belachelijk te maken", aldus Kati Piri (PRO). Caroline van der Plas (BBB) vindt het "een heel raar verzoek". Dat was de PVV met haar eens.

Door ANP

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