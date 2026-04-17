'Tracker van paar euro onthult locatie fregat Evertsen'

Vandaag, 09:32

De locatie van het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen was eenvoudig te volgen met een goedkope bluetooth tracker. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Defensie heeft na het incident maatregelen genomen.

Het schip is op missie en beschermt een Frans vliegdekschip. De positie van het fregat is daarom gevoelige informatie. Toch kon de route worden gevolgd via een tracker die per post aan boord kwam.

Tracker zat in briefkaart

De tracker werd verstuurd via de Militaire Post Organisatie van Defensie. Pakketten worden gecontroleerd, maar enveloppen niet. De tracker zat in een briefkaart en werd daardoor niet ontdekt.

De route liep via Nederland en Eindhoven naar Kreta, waar het fregat in de haven van Heraklion lag. Daarna was het schip nog korte tijd op zee te volgen, tot de tracker offline ging.

Defensie scherpt regels aan

Defensie heeft de regels aangepast. Het is niet langer toegestaan om kaarten met batterijen te versturen. Ook worden de richtlijnen voor militaire post opnieuw bekeken.

De tracker werd ontdekt tijdens het sorteren van de post, nadat het schip de haven had verlaten. Volgens Defensie heeft dit geen operationeel risico opgeleverd. Minister Dilan Yeşilgöz heeft de Tweede Kamer geïnformeerd.

Door Redactie Hart van Nederland

