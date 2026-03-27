Privéjet voor Yeşilgöz naar Cyprus was 'zeker nodig': 'easyJet landt daar niet'

Privéjet voor Yeşilgöz naar Cyprus was 'zeker nodig': 'easyJet landt daar niet'

Midden-Oosten

Vandaag, 11:40

Het was "zeker nodig" dat defensieminister Dilan Yeşilgöz vorige week naar Cyprus vloog voor een bezoek aan het fregat Zr. Ms. Evertsen, dat in verband met de oorlog in het Midden-Oosten op missie is gestuurd in de Middellandse Zee. Dat zei de VVD-bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad. "Er is nog geen easyJet dat op een vliegdekschip landt", aldus een geïrriteerde Yeşilgöz.

Een eendaags bezoek van minister van Defensie Dilan Yeşilgöz aan marineschip Zr. Ms. Evertsen kostte flink wat geld. Omdat er geen regeringsvliegtuig beschikbaar was, huurde Defensie een privéjet. Kosten: 92.997 euro voor één dag. Het tripje van Yeşilgöz oogstte kritiek in de Tweede Kamer.

Kamerleden Jesse Klaver en Henk Vermeer reageren in onderstaande video op het inhuren van een privéjet door Defensie voor een bezoek van minister Yeşilgöz aan marineschip Zr. Ms. Evertsen:

Kamerleden reageren op inhuren privéjet voor bezoek Yeşilgöz
De minister wijst erop dat de militairen aan boord van de Evertsen deze maand plotseling vanuit een oefening in een veilig gebied, naar een missie in gevaarlijk gebied zijn gestuurd. "Ook voor uw vrijheid en veiligheid", zei zij. "Dan is het cruciaal dat de minister die daarvoor verantwoordelijk is, ook daarnaartoe gaat en haar waardering daarvoor uitspreekt."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

'Verbazing om kosten bezoek Yeşilgöz aan marineschip: bijna ton voor één dag'
Marineschip zonder werkend kanon naar Cyprus: 'Voel me bedonderd'

