Zuid-Holland mag damherten Hoeksche Waard schieten, maar moet helft sparen

De provincie Zuid-Holland mag beginnen met het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard, maar mag niet te ver gaan. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten in een zaak die is aangespannen door dierenrechtenorganisaties. Minstens 40 van de naar schatting 80 damherten moeten voorlopig blijven leven.

Natuurorganisaties en bezorgde inwoners kwamen eind vorig jaar in actie om de damherten in de Hoeksche Waard te redden. Dat zie je in de video bovenaan.

Vorig jaar besloot de provincie om de hele populatie damherten te doden. Volgens Zuid-Holland veroorzaken de dieren schade aan landbouwgewassen en zijn ze een gevaar voor de verkeersveiligheid. Maar daar staken Animal Rights en Fauna4Life een stokje voor: zij stapten naar de rechter en eisten een voorlopige voorziening om het afschot stil te leggen.

De rechter is het deels met de provincie eens: damherten richten serieuze schade aan in het poldergebied. Daarom mag een deel van de populatie worden geschoten. Maar om álle damherten te doden, ontbreekt een goede onderbouwing, aldus de rechter.

Afstammelingen van ontsnapte herten

Zuid-Holland stelde dat de dieren verwilderd zijn en afstammen van drie damherten die in 2000 ontsnapten uit een hertenkamp in Numansdorp. Ook zouden ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Maar de rechter vindt ook deze argumenten niet overtuigend genoeg om tot volledige afschot over te gaan.

De bodemprocedure, die definitief duidelijkheid moet geven over het lot van de damherten, kan nog bijna 2 jaar duren. Tot die tijd geldt dat de provincie niet meer dan ongeveer de helft van de populatie mag afschieten.

De kwestie speelt al jaren. Al in 2020 wilde Zuid-Holland alle damherten laten afschieten, maar toen keurde de rechter het plan af. Ook nu moet de provincie zich dus opnieuw beperken.

ANP