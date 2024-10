Onthoofd damhert gevonden in Hoeksche Waard: buurtbewoners woedend

Een gruwelijke vondst in de Hoeksche Waard. Een boer trof maandag een onthoofd damhert aan in een sloot, tot grote afschuw van buurtbewoners die al langer bezorgd zijn over het welzijn van de dieren. "Elke avond doe ik een check", vertelt Ray de Boon van actiegroep Team Damherten Hoeksche Waard maandagavond aan Hart van Nederland. "Ik weet ook precies welke het is. Dit is een geweidrager."

De damherten in deze regio zorgen al langere tijd voor felle discussies, zo is te zien in bovenstaande video. Provincie Zuid-Holland heeft onlangs besloten dat de dieren mogen worden afgeschoten, omdat ze schade aan de natuur zouden veroorzaken. Natuurorganisaties en buurtbewoners zijn fel tegen dit besluit en voeren actie om het afschieten te voorkomen.

Pure intimidatie

De lugubere ontdekking van het gehavende dier wordt door veel actievoerders gezien als pure intimidatie. "Dit gaat echt te ver. Als ze zo willen strijden, dan gaan we strijden. Dit is geen stropen meer; ze willen ons gewoon uit de tent lokken", zegt Ray. "Ik heb op het punt gestaan te stoppen, maar iedereen zegt dat ik me niet moet laten intimideren."

De politie is volgens Ray inmiddels langs geweest om onderzoek te doen, maar was maandagavond niet bereikbaar om de vondst te bevestigen.