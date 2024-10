Actievoerders in Hoeksche Waard willen afschieten damherten voorkomen

Natuurorganisaties en bezorgde inwoners komen in actie om de damherten in de Hoeksche Waard te redden. De provincie heeft besloten dat de dieren mogen worden afgeschoten, maar critici willen dat koste wat kost voorkomen. Dinsdag wordt er geprotesteerd bij de gemeenteraad. Volgens de demonstranten, ongeacht de overlast, is het afschieten van de herten onacceptabel.

Vorige week hebben dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie. Ze hebben daarnaast de rechter gevraagd om de vergunning voorlopig op te schorten, totdat het bezwaar behandeld is.

Bekijk het protest tegen het afschieten van de damherten in de video bovenaan dit artikel.

Animal Rights-directeur Susan Hartland zegt "niet blij te zijn" met het besluit van de provincie om alle damherten te doden. "Doden en jagen is verkeerd." Ook Fauna4Life is niet te spreken over de beslissing. "We gaan hier zeker tegenin."

Spandoeken

"We gaan met spandoeken naar het gemeentehuis. Een school die dicht bij het hertengebied ligt, doet ook mee," vertelt Monique Alders-Hebing, een bezorgde bewoner van het gebied. De acties blijven echter niet beperkt tot spandoeken.

Volgens Ray de Boon van actiegroep Team Damherten Hoeksche Waard wordt er geld ingezameld voor advertenties in kranten. "Deze acties zullen doorgaan tot de uitspraak van de rechter," schrijft hij op Facebook.

Hart van Nederland/ANP