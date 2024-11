Damharten in Hoeksche Waard mogen blijven leven tot uitspraak rechter

De provincie Zuid-Holland laat alle damherten in de Hoeksche Waard in leven tot de rechter uitspraak heeft gedaan in een voorlopige voorziening. De provincie gaf begin oktober een vergunning af om alle bijna honderd damherten in de plattelandsgemeente af te schieten. Diverse partijen hebben echter beroep aangetekend bij de rechter.

Natuurorganisaties en bezorgde inwoners kwamen vorige maand in actie om de damherten in de Hoeksche Waard te redden. Dat zie je in de video bovenaan.

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak benoemd de voorzieningenrechter in Den Haag op 11 december het verzoek om de vergunning voorlopig te schorsen. De provincie zegt tot aan die uitspraak "helemaal geen uitvoering te geven aan het besluit".

Geen geschikt leefgebied

Als de rechter de vergunning niet schorst, begint de Zuid-Hollandse faunabeheereenheid wel met het afschieten. De provincie zegt de populatie dan te verkleinen, maar niet over te gaan tot de 'nulstand' tot de rechter uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Zuid-Holland wil uiteindelijk alle dieren afschieten.

Volgens de provincie is de Hoeksche Waard geen geschikt leefgebied voor de damherten. "Wij hebben de opties zorgvuldig onderzocht en kunnen niet anders dan concluderen dat dit besluit met het oog op de natuur, de maatschappelijke belangen en het dierenwelzijn het enige juiste is", aldus het college van Gedeputeerde Staten.

Intrekken vergunning

Animal Rights en Fauna4Life willen dat de vergunning wordt ingetrokken en dat alle damherten dus in leven blijven. Een actiegroep van inwoners van de Hoeksche Waard, verenigd in Team Damherten, is met de politieke partij VoorWaards Hoeksche Waard ook naar de rechter gestapt.

Zij pleiten voor beheer van de roedel damherten. Dat wil zeggen dat de groep tot een bepaald aantal dieren moet worden teruggebracht. Dat nader te bepalen aantal moet dan in stand worden gehouden.

