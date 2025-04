Crowdfunding moet Nationaal Vuurwerk in Rotterdam redden

In de Rotterdamse gemeenteraad is een plan gelanceerd om via crowdfunding het beroemde Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug te behouden. Door eerdere bezuinigingen schrapte de gemeente de subsidie, waarna de organisatie besloot het jaarlijkse spektakel met oud en nieuw te staken.

Het nieuwe initiatief komt opvallend genoeg van de VVD, de partij die vorig jaar zelf nog instemde met het stopzetten van de gemeentelijke bijdrage. "Dat was met pijn in het hart", zegt VVD-raadslid Dieke van Groningen. "Juist daarom willen we nu zorgen dat het vuurwerk behouden blijft voor de stad."

Teun verloor een oog door vuurwerk, toch twijfelt hij over het nut landelijk verbod vertelt hij in de video boven dit artikel.

Volgens Van Groningen draagt het centrale vuurwerk bij aan de veiligheid rond de jaarwisseling voor bewoners, handhavers en hulpverleners. Er zijn dan ook minder vuurwerkslachtoffers. Voor het evenement is ruim een miljoen euro nodig. De bedoeling is dat een gemeentelijke stichting het geld gaat ophalen bij bedrijven, bewoners en andere organisaties in de regio Rijnmond.

ANP