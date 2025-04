Kabinet: vuurwerkverbod dit jaar 'niet haalbaar'

Het vuurwerkverbod waarover de politiek al langere tijd debatteert, zal naar verwachting niet meer voor de komende jaarwisseling worden ingevoerd. Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) liet tijdens een debat weten dat hij minstens anderhalf jaar nodig heeft om aan de eisen van de VVD te voldoen, voordat die partij haar steun aan het verbod zal geven.

Een van de belangrijkste voorwaarden is het uitwerken van een voorstel van de ChristenUnie, waarbij dorps- en buurtverenigingen onder bepaalde voorwaarden toch vuurwerk mogen afsteken. Jansen benadrukte dat deze uitwerking tijd kost. "Dat betekent dat het vuurwerkverbod niet deze jaarwisseling van kracht zou kunnen worden", aldus de PVV-bewindsman.

Kan sneller

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker denkt dat het sneller kan. Ze is verbaasd dat Jansen pas wil beginnen met de uitwerking van haar voorstel nádat de Tweede én Eerste Kamer het vuurwerkverbod hebben goedgekeurd. Volgens haar is het gebruikelijk om alvast voorbereidend werk te doen. Ze vermoedt dat er sprake is van onwil. Jansen reageerde terughoudend: "Ik ga er nog eens over nadenken."

De stemming in de Tweede Kamer over het verbod volgt later. Tot die tijd kunnen Kamerleden nog wijzigingen voorstellen.

Dit jaar al verbod

Initiatiefnemers GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren blijven aandringen op invoering nog dit jaar, uit vrees voor extra overlast. Zij denken dat mensen juist méér vuurwerk zullen afsteken als ze weten dat het de laatste keer legaal is.

De VVD houdt voorlopig de boot af. De partij stelt drie voorwaarden: uitwerking van het ChristenUnie-voorstel, een handhavingsplan en compensatie voor de vuurwerkbranche.

Wat betreft die compensatie heeft staatssecretaris Jansen laten weten dat importeurs en verkopers in totaal tussen de 100 en 150 miljoen euro kunnen krijgen, mocht het verbod alsnog versneld worden ingevoerd. Maar gezien het tijdpad en de politieke eisen lijkt dat voor de komende jaarwisseling zeer onwaarschijnlijk.

ANP