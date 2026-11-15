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Coalitie is er nog niet uit, praat maandag verder op Catshuis

Beleid

Vandaag, 21:00

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De coalitie is na twee dagen praten op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum nog niet uit de politieke crisis, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het gesprek gaat maandag verder op het Catshuis in Den Haag.

De afgelopen twee dagen voerden premier Rob Jetten, vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) en fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) "intensieve" en "goede" gesprekken, aldus de RVD. Maar overeenstemming over de toekomst van de coalitie is er dus nog niet. Na vrijdag heeft niemand meer de pers te woord gestaan.

De crisis ontstond nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt over het belastingplan, tot woede van de VVD. Daarna volgde vrijdag al een urenlang crisisberaad tussen Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink.

Iets na 21.00 uur hadden alle kopstukken het landgoed verlaten.

In bovenstaande video zie je welke uitkomsten er mogelijk zijn als het overleg is afgerond.

Door ANP

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