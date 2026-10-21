Halsema grijpt in na rellen Floradorp: per direct cameratoezicht ingesteld

Er is per direct cameratoezicht ingesteld in Floradorp in Amsterdam-Noord. Burgemeester Femke Halsema heeft daartoe besloten nadat er de afgelopen tijd veel onrust was in de wijk.

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Die begon een week geleden, nadat bewoners te horen hadden gekregen dat Halsema hun plan voor een alternatieve oudejaarsviering had afgewezen. Sindsdien zijn er verschillende avonden rellen ontstaan, zo is ook te zien in de video boven dit artikel, waarbij de politie werd bekogeld met stenen en vuurwerk. De Mobiele Eenheid maakte er een eind aan.

Cameratoezicht tot aan het nieuwe jaar

De camera's die nu zijn opgehangen in Floradorp blijven daar tot en met 7 januari. De Floradorpers wilden een groot vuur maken in een container, als alternatief voor hun jaarlijkse open vreugdevuur. Dat was door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) eerder al verboden, omdat het te veel risico's meebrengt. Ook in een container is vuur niet veilig genoeg, oordeelden de deskundigen.