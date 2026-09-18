BBB nog niet welkom bij begrotingsoverleg, maar: 'Luiken niet dicht'

Het kabinet wil nu niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken, zei premier Rob Jetten op zijn wekelijkse persconferentie.

Jetten sloot niet uit dat de BBB later weer mag aanschuiven. Wel vindt hij het "logisch" dat de BBB nu niet meepraat. Dat de partij "op het strafbankje" zit, weerspreekt hij. De premier sprak Vermeer vrijdagochtend en hij concludeert dat "er geen chagrijn" is tussen hem en de BBB-leider.

Volgens Jetten zijn "de luiken zeker niet dicht". De BBB krijgt vrijdag nog geen uitnodiging. Het kabinet begint volgens hem met de partijen die donderdag hebben aangegeven bereid te zijn om constructieve gesprekken voort te zetten en te kijken of er een breder akkoord mogelijk is.

Route over rechts

De BBB is in de Eerste Kamer met haar elf zetels onmisbaar voor steun 'over rechts'. VVD-leider en vicepremier Dilan Yeşilgöz, die graag over rechts wil, sprak dan ook haar hoop uit dat de BBB zal aanschuiven.

Volgens Jetten betekent het voorlopig niet uitnodigen van de partij niet dat die route van tafel is. "Dat hoeft zeker niet", zei hij.