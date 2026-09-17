Zorgtoeslag gaat in 2027 fors omhoog: dit betekent het voor jou

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2027 flink stijgt. Tegelijkertijd gaat ook de maximale zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden kunnen volgend jaar maximaal 140 euro per maand krijgen. Dat is 11 euro meer dan in 2026. Partners kunnen samen maximaal ongeveer 268 euro per maand krijgen, 22 euro meer dan dit jaar.

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De bedragen komen uit de stukken die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Helemaal definitief zijn ze nog niet. In november worden de definitieve bedragen voor de zorgtoeslag vastgesteld.

De stijging van de zorgkosten baart veel Nederlanders ieder jaar weer zorgen. In de bovenstaande video vertellen Nederlanders waarvoor zij zich verzekeren en waarover zij zich zorgen maken.

Ook bij hoger inkomen nog zorgtoeslag

Niet alleen het maximale bedrag stijgt. Naar verwachting kun je in 2027 ook met een hoger inkomen nog zorgtoeslag krijgen. Voor alleenstaanden komt de inkomensgrens uit op ongeveer 42.950 euro. In 2026 is dat 40.857 euro. Voor partners stijgt de gezamenlijke grens naar ongeveer 54.150 euro, tegenover 51.142 euro nu.

Daardoor kunnen mensen die dit jaar net te veel verdienen volgend jaar mogelijk weer zorgtoeslag krijgen. Hoeveel je precies ontvangt, hangt af van je inkomen. Zo krijgt een alleenstaande met een inkomen van 35.000 euro volgens de berekeningen 93 euro per maand, tegenover 69 euro in 2026. Bij een inkomen van 40.000 euro stijgt het bedrag van 11 naar 35 euro per maand.

Je mag fors minder spaargeld hebben

Voor mensen met veel spaargeld of ander vermogen worden de voorwaarden strenger. De vermogensgrens voor alleenstaanden gaat volgens het voorstel fors omlaag, van 146.011 euro naar 119.122 euro. Voor partners gaat de grens van 184.633 euro naar 158.748 euro. Wie daar op 1 januari 2027 boven zit, krijgt geen zorgtoeslag.

Bij het vermogen tellen onder meer spaargeld, beleggingen en een tweede huis mee. De eigen woning en het pensioen tellen niet mee. De verlaging van de vermogensgrens moet nog definitief worden goedgekeurd.

Ontvang je al zorgtoeslag, dan berekent Toeslagen in december automatisch het voorschot voor 2027. Controleer daarbij goed of het inkomen waarmee wordt gerekend nog klopt. Mensen die te veel toeslag ontvangen, moeten dat later terugbetalen.

Eigen risico stijgt naar 400 euro Niet alleen de zorgtoeslag gaat omhoog, ook het verplichte eigen risico stijgt. Volgens de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt het eigen risico in 2027 uit op 400 euro. Het stijgt daarmee voor het eerst sinds 2016.

Zorgpremie gaat flink omhoog

Hoeveel premie je volgend jaar precies gaat betalen, is nog niet duidelijk. Volgens vergelijkingssite Independer betalen Nederlanders volgend jaar naar verwachting gemiddeld 150 euro per jaar meer voor een basisverzekering. Dat zou volgens Independer de grootste stijging van de zorgpremie ooit zijn. Daarmee komt de geraamde nominale premie voor het eerst boven de 2000 euro per jaar uit.

Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars de definitieve premies voor hun basisverzekeringen bekend. Vorig jaar steeg de premie bijna niet of daalde die in sommige gevallen zelfs.