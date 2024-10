Asieloverleg tussen leiders coalitiepartijen gaat nachtwerk worden

De fractieleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn in het Catshuis al urenlang bezig om tot een akkoord te komen over wijzigingen in hun eerdere asielafspraken. Het overleg begon om 16.00 uur onder leiding van premier Dick Schoof en het lijkt nachtwerk te worden. "Het einde is nog niet in zicht", laat politiek verslagger Sam Hagens weten.

De politiek leiders waren woensdag al met zijn vieren samengekomen om te horen wat PVV-leider Geert Wilders en vervangend NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven hadden bedacht om uit de impasse te komen over het al dan niet inzetten van een noodwet.

Voorafgaand aan het overleg waren de betrokkenen nog redelijk optimistisch dat het niet lang zou duren. Het kabinet wil vrijdag tijdens zijn wekelijkse vergadering een besluit nemen over het asielpakket, maar dan moeten de coalitieleiders er wel uit zijn.

Vragen en kanttekeningen

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei bij aankomst dat het "wel zou moeten kunnen" om in een uur klaar te zijn met het overleg, maar ook toen durfde ze het nog niet met zekerheid te zeggen. Yeşilgöz had nog een aantal vragen, onder meer over de uitvoerbaarheid van wat er op tafel ligt. Het is niet duidelijk of die vragen ook de reden zijn dat het asieloverleg de hele avond in beslag neemt.

Caroline van der Plas (BBB) had ook "wel een lijstje met vragen en kanttekeningen". Van Vroonhoven van NSC zei vooraf dat haar fractie "volmondig positief" is over de plannen.

Noodwet van tafel voor strengere maatregelen

Woensdag lekte uit wat PVV en NSC tot dan toe waren overeengekomen. De noodwet is van tafel maar er komen wel strengere maatregelen bij om het aantal (nieuwe) asielzoekers in te dammen. In dat pakket stond ook dat asielvergunningen worden teruggebracht tot drie jaar, dat meerderjarige kinderen niet meer kunnen nareizen en dat veroordeelde vluchtelingen makkelijker hun verblijfsstatus verliezen. Ook zouden delen van Syrië weer veilig verklaard worden, zodat asielzoekers en erkende vluchtelingen teruggestuurd kunnen worden.

