Appjes Wilders gelekt: zocht uitweg om onder verkiezingsdebatten uit te komen

Vandaag, 11:57 - Update: 2 uur geleden

"Kon ik die debatten maar skippen." Dat staat onder meer in appjes van PVV-leider Geert Wilders aan zijn oud-vertrouweling Gidi Markuszower, die in handen zijn van De Volkskrant. Wilders zocht in de verkiezingstijd vorig jaar naar mogelijkheden om niet deel te nemen aan de vele verkiezingsdebatten.

Wat Wilders op dat moment niet kon bedenken, is dat de berichten vier maanden later met de krant zouden worden gedeeld. De appjes dateren van begin oktober, midden in de campagnetijd. Wilders vraagt Markuszower of hij niet een list kan verzinnen zodat hij niet naar de debatten hoeft. Hij is op dat moment de meest besproken lijsttrekker, dus 'waarom ik dan naar die stomme debatten', schrijft Wilders.

Vertrouweling

Een paar dagen later verschijnt in België een nieuwsbericht dat Wilders op een lijst van jihadisten zou staan, omdat zij een aanslag op hem wilden plegen. Hij twittert al snel dat hij nergens naartoe gaat, waardoor veel geplande debatten voor hem vervallen. Volgens de NCTV was er geen restdreiging, maar toch zegt Wilders alles af. "Wordt het gezien als laf, want geen restdreiging", stuurt hij nog.

Markuszower was een van de zeven personen die de PVV-fractie in januari na de verkiezingen verliet, vanwege de omstandigheden binnen de partij. Dat was een opvallende stap, zeker omdat Markuszower jarenlang een vertrouweling van de PVV-voorman is geweest.

Door ANP

