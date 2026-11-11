Amsterdam trekt 6 miljoen euro uit tegen toenemende drugs- en drankoverlast

Amsterdam gaat 6 miljoen euro extra investeren om de toenemende drugsoverlast op straat aan te pakken. Het stadsbestuur wil meer opvangplekken en zorg beschikbaar stellen, vaker schoonmaken en harder optreden tegen veelplegers die overlast veroorzaken. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

De maatregelen richten zich vooral op de Oosterparkbuurt en de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Volgens het college staat de leefbaarheid in deze wijken flink onder druk. In de eerste helft van dit jaar registreerde de politie 1710 meldingen van drank- en drugsoverlast. Een jaar eerder waren dat er nog 1363.

Drugskamers in Amsterdam verlagen de criminaliteit, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Honderden extra opvangplekken

Om de problemen aan te pakken, komen er deze winter 274 extra opvangplekken. Daarnaast worden 37 nachtopvangplekken met gebruikersruimten ingericht voor dakloze mensen met een verslaving. Zij mijden volgens de gemeente vaak de reguliere opvang, omdat drugsgebruik daar niet is toegestaan.

Ook onderzoekt het stadsbestuur of er vanaf april 250 permanente plekken voor kortdurende opvang kunnen komen. Daarbovenop zouden nog eens vijftig plekken voor herstel en stabilisatie beschikbaar moeten worden gesteld.