Aartsen verbaasd over klachten burgemeesters vuurwerkplannen

Beleid

Vandaag, 11:12

Staatssecretaris Thierry Aartsen heeft verbaasd gereageerd op de kritiek van burgemeester Femke Halsema en andere burgemeesters op het nieuwe vuurwerkplan. Halsema liet vrijdag weten dat Amsterdam geen ontheffingen gaat geven aan verenigingen om vuurwerk af te steken. Ook andere burgemeesters zeggen dat het plan moeilijk te handhaven is en pleiten voor een totaalverbod.

Volgens Aartsen klopt dat beeld niet met hoe het plan tot stand is gekomen. Hij wijst erop dat burgemeesters vorig jaar juist zelf hebben aangedrongen op de mogelijkheid om vuurwerk via verenigingen toe te staan.

Een week geleden maakte demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen bekend dat er als vereniging toch nog mogelijkheden zijn om vuurwerk af te steken:

Het kabinet wil vuurwerk met oud en nieuw in principe verbieden. Alleen verenigingen kunnen nog toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Daarvoor moeten zij een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Die gemeente beslist zelf of zo’n ontheffing wordt gegeven en kan ook aanvullende voorwaarden stellen.

'Ontheffingen zijn een lokale keuze'

De staatssecretaris zegt dat de regels zijn uitgewerkt na overleg met gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de politie. “Lokaal maatwerk blijft vooropstaan. Per gemeente kan worden bepaald óf er ontheffingen worden verleend”, aldus Aartsen. Burgemeesters zijn volgens hem dus niet verplicht om verenigingen toestemming te geven.

Tegelijk zegt Aartsen “zeker oog” te hebben voor de zorgen die nu worden geuit. Hij wil daar binnenkort met de burgemeesters over in gesprek gaan. Wanneer dat overleg plaatsvindt, is nog niet bekend.

