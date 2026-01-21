Volg Hart van Nederland
Brandweer doet aangifte na vuurwerkgeweld tijdens jaarwisseling Drachten

Vandaag, 18:15

De Friese brandweer heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging tijdens de jaarwisseling in Drachten. Brandweerlieden werden daar bekogeld met vuurwerk en verbaal lastiggevallen. Dat laat Brandweer Fryslân weten. Het geweld vond plaats terwijl de hulpverleners aan het werk waren.

Volgens adjunct-commandant Marinus van de Velde heeft het incident veel losgemaakt binnen de organisatie. "Dit heeft grote impact op onze mensen", zegt hij. "Zij willen veilig hun werk kunnen doen, zich volledig kunnen richten op hulpverlening. En dan ineens zijn ze een doelwit."

Tijdens de jaarwisseling werden hulpverleners meerdere malen bekogeld met vuurwerk, zo ook in Leidschendam:

De onrust in Drachten staat volgens Van de Velde in schril contrast met de rest van de provincie. "Onze organisatie neemt dit heel serieus, vandaar dat we officieel aangifte hebben gedaan." Elders in Friesland verliep de jaarwisseling volgens de brandweer relatief rustig.

Burgemeester Fred Veenstra van de gemeente Smallingerland, waarvan Drachten de grootste plaats is, noemt de gebeurtenissen in de Friese plaats onacceptabel. "Geweld tegen hulpverleners, de mensen die dag en nacht voor ons - de gemeenschap - klaarstaan, is niet te begrijpen en onaanvaardbaar."

Door ANP

